 

Трамп собрался впервые за 12 лет назначить посла в Белоруссии

21.04.2020, 0:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии, сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] чрезвычайного и полномочного посла США в Белоруссии», – передает ТАСС сообщение Белого дома.

Теперь кандидатуру Фишер на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае утверждения она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт.

С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах. В последнее время Минск и Вашингтон заметно нарастили контакты и заявляли о скором восстановлении дипломатического присутствия в странах на уровне послов.

В Белоруссии ожидали, что США назначат посла в республике в 2020 или 2021 году.



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