 

В Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий Украины отреагировали на блокировку сайта ведомства в России

21.04.2020, 0:18, Новости дня

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины считает, что истинной причиной блокировки сайта ведомства в России является его “конкретная позиция в отношении действий страны-агрессора” против Украины. Об этом говорится в заявлении министерства.

Так, ведомство отметило, что “российская власть выбрала довольно странную причину для блокировки”. 

“Уверены, что сокрытие российской оккупационной “властью” в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом – это лишь повод для блокирования сайта нашего министерства. Главными причинами таких действий является абсолютно конкретная позиция [ведомства] в отношении незаконных действий страны-агрессора на украинских территориях, пренебрежения нормами международного права и преследования коренного народа Крыма, а также в отношении отказа выполнять обязательства по выводу войск с территории Донецкой и Луганской областей”, – сказано в заявлении.

О блокировке сайта министерства на территории России стало известно 20 апреля. Основанием для ограничения доступа к сайту стала новость, опубликованная 30 марта. В ней, в частности, говорилось, что российские оккупационные власти в Крыму и на Донбассе скрывают от населения информацию об истинных масштабах эпидемии коронавирусной инфекции.

Портал “Роскомсвобода” отмечал, что это первый случай, когда в России полностью заблокирован доступ к иностранному государственному ресурсу (до этого доступ блокировался только к отдельным страницам госсайтов, в частности украинских).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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