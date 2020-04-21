 

В школах Беларуси возобновили занятия, несмотря на эпидемию коронавируса

21.04.2020, 0:18, Новости дня

В понедельник, 20 апреля, в белорусских школах возобновились занятия, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Как сообщила агентству “Белта” пресс-секретарь министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая на занятия вышли 30–40% учеников.

“Как и предполагалось, 30–40% учащихся пришли на занятия в школу. В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше”, – отметила она.

По словам Высоцкой, учащимся необходимо соблюдать социальную дистанцию, исключить рукопожатия и минимизировать контакты, в школьных столовых, санузлах и местах общего пользования должны быть санитайзеры. “Родители и педагоги должны контролировать, как выполняются эти требования”, – заявила чиновница.

Однако, добавила пресс-секретарь министерства, обязательный масочный режим в образовательных учреждениях не вводился.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси на данный момент подтверждено 6264 случаев заражения коронавирусом, 51 человек скончались.

19 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает неэффективными строгие карантинные меры, поэтому, сказал он, “в Беларуси решили не менять резко образ жизни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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