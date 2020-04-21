 

Карантин могут продлить до 12 мая, ослабление ограничительных мер возможно с 27 апреля – Ляшко

21.04.2020, 0:18, Новости дня

Карантин в Украине может быть продлен до 12 мая, сообщил в комментарии “РБК-Украина” главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Ждите среды [22 апреля]. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. Главный санитарный врач прогнозирует, что [карантин будет продлен] по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. По данным Министерства здравоохранения, в стране к утру 20 апреля COVID-19 диагностирован у 5710 пациентов, 151 из них скончался.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня заявил, что отдельные ограничения могут быть ослаблены уже на этой неделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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