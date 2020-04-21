В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

21.04.2020, 0:15, Новости дня

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет. Общее число умерших в столице достигло 233 человек.

Общее число инфицированных в нашей стране – 47 121. Лидирует по количеству заболевших Москва. За время пандемии в РФ провели более двух миллионов тестов на инфекцию.

С 22 апреля в столице вводятся дополнительные меры для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Так, проехать на общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету либо по социальным картам москвича и жителя Московской области. Билеты на одну поездку временно будут недействительны. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье. Транспортные карты, при этом, необходимо обязательно привязать к цифровому пропуску, иначе они не сработают.

Также с 22 апреля в Москве проверять электронные пропуска на машины станут с помощью дорожных камер. Если регистрационного знака автомобиля не окажется в базе, водителя оштрафуют на пять тысяч рублей.

В мире уже умерли почти 170 тысяч человек, заразились примерно два с половиной миллиона. Лидируют по числу заболевших и погибших Соединенные Штаты, за ними следуют Италия и Испания.