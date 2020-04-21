Русофобия по-британски: в своем глазу бревна не видно

21.04.2020, 0:15, Новости дня

"Вам никто не поможет ни советом, ни лекарствами, ни рецептом. Потому что против этого вируса в Лондоне ничего не прописывают". Пост в Facebook, а точнее крик души русскоязычной жительницы Лондона Ольги Солоухиной, которая рассказала немало интересного о том, как в столице Великобритании лечат коронавирус. Хотя, правильнее сказать не лечат.

По словам автора публикации, рассчитывать на медицинскую помощь бессмысленно. Поскольку британские врачи могут только посоветовать оставаться дома, сколь бы плохо ни чувствовал себя человек. И сколько бы тысяч фунтов он ранее не заплатил за страховку. Соответственно, в больницу забирают, как правило, на последней стадии болезни. Да и тесты предлагают лишь тем, кто буквально начинает задыхаться. Если это, конечно, не Борис Джонсон. Одним словом, какая-то жуть, подтвержденная многими другими пользователями соцсетей из Соединенного Королевства. Вот только в крупных английских СМИ о таких проблемах, а также, например, о провальной попытке выработать национальный иммунитет, не пишут ничего. Ну, или почти ничего. Возможно, потому, что сама по себе коронавирусная повестка у них, как бы странно это ни звучало, все активнее мутирует в русофобскую. Каким образом и кто в этом заинтересован?

Словно по заказу, звонку или распоряжению в едином порыве ключевые британские СМИ кинулись разглядывать под лупой Россию. И, оказывается, здесь пытаются захватить больше власти, ущемить гражданские права, людей напугать, подспудно набить политический рейтинг, и напустить пыль в глаза международным партнерам.

"Что касается качества материалов, которые полились против РФ в британской прессе, то качество очень низкое. Общество настолько серьезно деградировало в Британии за последнее десятилетие, что считается допустимым население именно на таком вульгарном примитивном лишенным аргументации языке, языке сплошных обвинений. И здесь британское общество рано или поздно поставит вопрос — а когда все же займется внутренними проблемами?", — говорит глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

А вопросы, безусловно, возникают. За редким исключением попадаются статьи, в которых можно найти критику.

С аппаратами искусственной вентиляции легких в Великобритании оказалось напряженно, ИВЛ не хватает, но есть обещания – будут. Закупки анонсируют масштабные, только по факту больницы оснащены на 13 процентов.

Только наравне с одной публикацией градом сыпятся другие. О жестоких московских мерах, о введении войск, тотальной слежке, с прицелом на то, что у нас всех загоняют в клещи, и пандемия только повод. И стоит сразу привести две цифры — в Англии на данный момент примерно 125 тысяч зараженных и больше 16 тысяч смертей.

"То, что происходит у нас с точки зрения коронавируса, их конечно задевает. Они считают, что мы что-то искажаем. Это такая открытая политика, которая раздражает западные элиты. Но вместе с тем они понимают, что население их стран не видит, что происходит. И соответственно, этим можно всем манипулировать. В конце концов, будет понятно, у кого какие будут результаты с точки зрения государственных мер и с точки зрения защиты населения", — говорит политтехнолог Марат Баширов.

К слову, 90 процентов других публикаций о ситуации в Великобритании восхваляют действия кабинета министров и всячески оправдывают любые действия. Но не привыкать. Все, чтобы РФ не делала, – плохо. Перенос парада 9 мая на другую дату, чтобы сейчас не выходить на массовые праздники. Или даже помощь другим странам в борьбе с вирусом. Добрый жест назвали попыткой выиграть политические очки, а саму помощь бесполезной.

"Именно сейчас, когда все страны, казалось бы, должны демонстрировать единство, взаимовыручку, взаимопомощь, Россию обвиняют в том, что она делает это якобы напоказ. Если напоказ, тогда почему страны, получающие эту самую российскую помощь, сначала ее просят, а в последствие говорят за нее спасибо. И говорят спасибо не просто в лице каких-то средств массовой информации или общественных активистов, а в лице своего политического руководства", — говорит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Впрочем, антироссийская риторика, или как ее уже называют клиническая русофобия, не нова, и эксперты предлагают относиться к ней как к показателю, который стоит понимать, как ни странно, позитивно.

"Сформировалось такое понимание восприятия от противного, что если западные СМИ активно критикуют Россию, значит, РФ права и РФ все делает правильно. Если такого рода контент появляется, если заказчики вновь боятся Россию, значит, они постепенно перестают бояться коронавируса, значит, брезжит некий рассвет", — говорит директор Центра политического анализа, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

Помимо пресловутого, мол, посмотрите как там у них", политический эстеблишмент, как и Англии, так и всего Запада преследует и другую задачу. Эпидемия пройдет, а вот диалог между странами с оглядкой на Вашингтон надо продолжать. И скоро настанет время пересмотра санкций. Явных причин продлевать ограничения нет, а значит это "обоснование" нужно придумать.