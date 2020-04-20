Певица Нюша в полупрозрачном платье восхитила поклонников

20.04.2020, 23:53, Разное

Популярная певица Нюща разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует в полупрозрачном платье белого цвета. Публикация знаменитости привела в восторг посетителей её микроблога.

Оригинальное короткое платье, в которое облачена артистка на снимке, сшито из легкой полупрозрачной ткани белого цвета с большими плотными узорами, позволяющими наряду лишь слегка приоткрывать небольшие участки её стройного тела. Такая особенность полностью исключает излишнюю откровенность фото. Тем не менее, покрой одеяния открывает взор зрителя на загорелые ноги певицы. Свежий фотоснимок на фоне домашней гардеробной Нюша сопроводила своими откровениями о том, что её удивляет склонность отечественных медийных персон “впадать в крайности”. Таким термином она назвала привычку звезд в условиях самоизоляции снимать себя лишь в двух традиционных ракурсах: либо в концертных нарядах, либо в пижамах “24/7”. Со своей стороны знаменитость призвала подписчиков на карантине “баловать” себя разнообразием в виде семейных обедов, больше напоминающих посещение ресторана или романтические свидания. “Не дайте рутине взять верх!” – таким эмоциональным слоганом завершила певица свою тираду. К слову, артистка также поинтересовалась у подписчиков, помнят ли они, в каком видеоклипе она снималась в опубликованном на фото белом платье.

Довольно немалое количество фолловеров в комментариях безошибочно ответили на вопрос знаменитости: в этом наряде она исполняла композицию в своем клипе “Наедине”. Однако большинство поклонников предпочли выразить неподдельный восторг своей любимице, восхищаясь как прекрасным платьем, так и её красивым стройным телом. Примечательно, что всего за день публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.