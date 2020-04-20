 

Стоимость нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

20.04.2020, 23:42, Разное

Цена майского фьючерса WTI впервые в истории стала отрицательной. Нефть этой марки на 21:40 мск торгуется по цене почти -40 долларов.

Отрицательная цена на нефть означает, что производители должны доплатить покупателям за приобретение нефти, объясняют «Ведомости». Это необходимо для предотвращения закрытия месторождений.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления «Сколково»  Екатерина Грушевенко в разговоре с РБК отметила, что это беспрецедентный случай для финансового рынка. «На физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пике не было. Вероятно дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату», — считает она.

После этого спотовые цены (с немедленной поставкой) на Brent и российскую Urals тоже стали отрицательными.

Обвал цены WTI связан с падением спроса из-за пандемии коронавируса и избытком мировых запасов нефти. Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи, но оно будет происходить недостаточно быстро. В результате трейдеры находят слишком мало покупателей по истекающему майскому контракту.

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки 12 апреля. Они пытались договориться еще в начале марта, но тогда Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, РФ также решила их не сокращать. Провал сделки тогда спровоцировал падение мировых цен на нефть и резкое ослабление рубля.

Источник: Новая газета



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