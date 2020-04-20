 

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

20.04.2020, 23:30, Новости дня

За минувшие сутки в Москве умерли 29 пациентов в возрасте от 31 года до 94 лет с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

В штабе уточнили, что у 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», передает ТАСС.

Добавляется также, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Наибольшее число вирус-положительных зарегистрировано в США – 723 тыс. 605 человек. Число подтвержденных летальных исходов за сутки в мире увеличилось более чем на 5 тыс. человек – несколько меньше, чем днем ранее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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