Ожидаемый Nokia 9.3 PureView может получить подэкранную камеру

20.04.2020, 23:30, Разное

Смартфон 9.3 PureView бренд Nokia может наделить подэеранной камерой. Именно на такое решение указывали представленные производителем еще в минувшем году прототипы, однако на рынке пока не появился ни один коммерческий мобильный аппарат с подобным оснащением.

Nokia 9.3 PureView, согласно все чаще появляющимся слухам, обзаведется дисплеем, обновляющимся с частотой не менее 120 Гц. Платформой гаджету послужит однокристальная система Snapdragon 865 с поддержкой сетей передового поколения. Новинка станет вторым смартфоном бренда с подобным решением после недавно презентованного устройства 8.3 5G.

Смартфон, вероятнее всего, наделят основной камерой на пять модулей, два из которых получат разрешение 108 и 64 Мп и систему оптической стабилизации кадра. Особенностью аппарата станет «фронталка», встроенная под его экран. Презентация Nokia 9.3 PureView ожидается не раньше третьего квартала 2020 года.