 

Ожидаемый Nokia 9.3 PureView может получить подэкранную камеру

20.04.2020, 23:30, Разное

Смартфон 9.3 PureView бренд Nokia может наделить подэеранной камерой. Именно на такое решение указывали представленные производителем еще в минувшем году прототипы, однако на рынке пока не появился ни один коммерческий мобильный аппарат с подобным оснащением.
Nokia 9.3 PureView, согласно все чаще появляющимся слухам, обзаведется дисплеем, обновляющимся с частотой не менее 120 Гц. Платформой гаджету послужит однокристальная система Snapdragon 865 с поддержкой сетей передового поколения. Новинка станет вторым смартфоном бренда с подобным решением после недавно презентованного устройства 8.3 5G.

Смартфон, вероятнее всего, наделят основной камерой на пять модулей, два из которых получат разрешение 108 и 64 Мп и систему оптической стабилизации кадра. Особенностью аппарата станет «фронталка», встроенная под его экран. Презентация Nokia 9.3 PureView ожидается не раньше третьего квартала 2020 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Поклонники заподозрили у похудевшей Анны Заворотнюк анорексию

22.03 / Мнение: Коронавирусная урбанистика

15.04 / Академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал время выхода России на пик заболеваемости COVID-19

03.04 / В мэрии Москвы объяснили, на кого будут распространяться штрафы за нарушение самоизоляции

14.03 / Смартфон Xiaomi CC9 получил обновление MIUI 11

18.04 / Оксана Самойлова навестила Джигана в элитной наркоклинике

23.03 / Скандалы: «Больших проблем у меня в бизнесе не было»

06.03 / Нейрогормон вызвал у женщин более сильную боль, чем у мужчин

11.02 / Мнение: Толстые эльфы, антиремнивочники и гибель американцев из-за патентов

21.03 / «Это блеф – все ее лечение»: Юрий Лоза оценил деятельность покойной Джуны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска