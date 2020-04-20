 

“Месяц-полтора”: Рошаль дал прогноз по эпидемии коронавируса в России

20.04.2020, 23:24, Разное

В ближайшие дни стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно не ждать, заявил специалист, говоря о пике эпидемии. “Ответить конкретно на этот вопрос можно будет через месяц-полтора”, – сказал Рошаль.

Также он прокомментировал большое количество бессимптомных больных. Почти у половины инфицированных коронавирус себя не проявляет. Это хороший знак: организм успешно справляется с COVID-19, сказал врач в интервью “Комсомольской правде”.

Ранее стало известно, что ограничительные меры из-за коронавируса в России могут продлить до конца майских праздников, включая рабочие дни между ними. Это наиболее вероятный вариант, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.

Обсуждаются также варианты продления ограничительных мер до середине мая. А в случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по плохому сценарию, до 1 июня.

Дальнейшие шаги по борьбе с эпидемией обсуждались на совещании у президента Владимира Путина в понедельник, 20 апреля. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса готовится пройти клинические испытания. При успешном исходе запустить препарат в массовое производство можно будет во второй половине июня, считает глава ведомства. 

Коронавирусом в России на 20 апреля заразились более 47 тысяч человек, выздоровели почти 3,5 тысячи человек. За последние сутки выявлено 4268 новых случаев COVID-19 в нашей стране – это почти на две тысячи меньше, чем днем ранее.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Апр 2020 в 1:26 PDT



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