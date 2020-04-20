Трамп побеседовал с губернатором Оклахомы в связи с годовщиной взрыва в Оклахома-Сити

20.04.2020, 23:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье побеседовал по телефону с губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом по случаю 25-й годовщины взрыва в Оклахома-Сити, выразив поддержку пострадавшим и семьям погибших, сообщил Белый дом.

Напомним, что в результате взрыва погибли 168 человек, в том числе 19 детей.

Президент и губернатор обсудили сотрудничество федеральных властей и штатов, а также борьбу с пандемией коронавируса. Трамп высоко оценил вклад губернатора Ститта, местных властей и всех жителей Оклахомы в усилия по сдерживанию распространения заболевания. Губернатор поблагодарил президента за внимание к штату и пообещал и впредь оставаться надежным партнером администрации.

В связи с пандемией близкие погибших и люди, пережившие трагедию, не смогли собраться в воскресенье, чтобы отметить 25-ю годовщину теракта, однако это не помешало им почтить память жертв. О событиях 19 апреля 1995 года напомнили с помощью видео, в котором были зачитаны имена погибших, после чего последовали 168 секунд молчания.

Теракт в Оклахома-Сити был осуществлен двумя американскими гражданами – бывшим военным Тимоти Маквейем и его сообщником Терри Николсом, ненавидевшими федеральное правительство.

Маквей был приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение путем введения смертельной инъекции в 2001 году. Николс был приговорен к пожизненному заключению.