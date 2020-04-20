50-й День Земли отметят в условиях карантина

20.04.2020, 23:18, Новости дня

22 апреля в мире отмечается День земли, призванный привлечь внимание общественности к проблемам экологии и способствовать принятию соответствующих мер.

Однако, поскольку во многих странах массовые мероприятия запрещены с целью сдержать распространение коронавируса, в этом году активисты природоохранного движения отмечают 50-й День земли в режиме онлайн, пропагандируя принятие различных мер по защите экологии через приложения, вебинары и другие цифровые платформы.

Так, приложение Earth Challenge 2020 позволяет пользователям загружать фотографии, которые помогают составить представление о состоянии экологии в их регионе, от уровня загрязнения воздуха до количества пластикового мусора.

Организация Earth Day Network, по инициативе которой проводятся мероприятия, а также Госдепартамент США и вашингтонский аналитический Центр Вудро Вильсона, убеждены, что такая информация помогает оценить экологическую ситуацию по всему миру.

«Приложение естественным образом побуждает общественность участвовать», – отмечает директор по инновациям Центра Вудро Вильсона Энн Баузер.

Создатели приложения надеются, что в будущем оно может быть расширено и позволит сообщать данные о популяциях насекомых, а также просматривать спутниковые данные о том, какие культуры выращиваются в разных странах мира, чтобы повысить эффективность борьбы с голодом.

Наблюдениями о качестве воздуха и продовольственной безопасности люди могут делиться, не выходя из дома, что особенно важно в условиях ограничений из-за коронавируса, отмечает Баузер.

Медиа-координатор инициативы Earth Day Switch Софи Коуэн добавляет, что режим самоизоляции также позволяет людям наконец выделить время на то, чтобы разобраться, насколько экологично организованы их финансы.

Сайт earthddayswitch.org дает пользователям из Великобритании возможность проверить, инвестируют ли их банки и энергетические компании в ископаемые виды топлива, на которые приходится большая часть выбросов парниковых газов.

По словам Коуэн, позднее в этом году планируется добавить данные по США, Франции и Германии.

«После COVID-19 мы не можем вернуться к экономике, основанной на вымирающих отраслях – таких, как ископаемые виды топлива. Это вредно и для планеты, и для бизнеса», – подчеркивает она.

Хотя из-за пандемии пришлось отложить до следующего года переговоры в ООН по важным соглашениям о борьбе с изменением климата и биоразнообразии, в понедельник начнется онлайн-конференция с участием около 100 ведущих ученых, экономистов и экологов мира.

Шестидневное мероприятие, которое проводится уже третий год, нацелено на обсуждение различных аспектов, от экологичного потребления до «зеленого» сельского хозяйства, отмечают организаторы конференции.

Формат онлайн-конференции призван подчеркнуть, что борьба с изменением климата может проходить без лишних вредных выбросов, отмечает заместитель официального представителя Дня Земли-2020 Ник Наттал.

«Когда люди собираются вместе, чтобы обсудить ситуацию, поделиться идеями и активизировать меры, это не обязательно должно сопровождаться выбросами углекислого газа, связанными с перелетами», – говорит он.