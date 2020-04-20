Huawei объявила дату выхода планшета Huawei 10.4

20.04.2020, 23:15, Новости дня

Китайская компания Huawei анонсировала официальную презентацию нового планшета 23 апреля.

Предполагается, что новый девайс обзаведется мощным восьмиядерным процессором Kirin 810 с 4-6 гигабайтами оперативной памяти. Вместе с тем диагональ дисплея нового планшета составляет 10,4 дюйма, а емкость встроенной батареи равна 7250 мАч, благодаря чему новинка сможет проработать в автономном режиме более долгий период времени. Устройство функционирует на базе современной ОС Android 10.

В продажу поступят несколько комплектаций, отличающиеся 64-128 гигабайтами постоянной памяти. Приобрести новый планшет от Huawei в базовой версии станет возможным по цене от 255 долларов. До настоящего времени аппарат остается недоступным для предварительных заказов.