 

Стартовали заказы на смартфон Xiaomi Mi 10 Lite

20.04.2020, 23:15, Новости дня

В известном китайском магазине Jingdong сообщили о начале приема заказов на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Lite, который поддерживает сети пятого поколения.

Пока стоимость аппарата для местного рынка остается неизвестной, тогда как для европейских покупателей цена устройства достигнет 350 евро. Новинка получила мощный процессор Snapdragon 765G с 6/8 гигабайтами оперативной памяти, а также 64/128 гигабайтами постоянной памяти. О габаритах смартфона свидетельствует крупный экран с диагональю 6,57 дюйма.

Основная камера имеет квадратный модуль с главным датчиком 48 мегапикселей. Кроме того, новый смартфон получил усиленную батарею с емкостью 4160 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. Покупатели смогут приобрести новинку в нескольких комплектациях, а также в разных версиях с видоизмененными оттенками корпуса.



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