 

«От хорошей жизни не уходят»: Ефременкова впервые высказалась об увольнении из «ДОМ-2»

20.04.2020, 23:09, Разное

Телеведущая Юлия Ефременкова объяснила причины своего ухода из «ДОМ-2». Среди них и конфликт с новым продюсером проекта.
Отпуск не помог решить проблему несовместимости характеров нового руководителя и ведущей. После возвращения стало еще хуже, отмечает Ефременкова. Кроме того, её не устраивала обстановка и тяжелые условия, в которых проходят съёмки передачи на Сейшелах: жара, отсутствие гримерки и места для отдыха. Во время карантина после семи вечера все должны оставаться на своих местах, передвижение запрещено. Об этих сложностях в работе бывшая телеведущая пояснила в прямом эфире Instagram.

Ссору с Ксенией Бородиной Ефременкова не комментирует. Ранее она считала ее своим кумиром, как и Ольгу Бузову. Своей поддержкой телезвезда «ДОМ-2» называет жениха Мондезира, с которым встретилась на проекте. Планируемая летом свадьба в условиях пандемии коронавируса находится пока под вопросом.

Недавно Юлия Ефременкова отметила свой 33-й день рождения. Для своих поклонников она разместила на странице детское фото с родителями. Воспитывала её бабушка, отец и мать работали на Севере, потом родители разошлись, и мама умерла.



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