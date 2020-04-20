В мире за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 72 тыс. человек

20.04.2020, 23:08, Новости дня

За последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 5 тыс. человек, что несколько меньше, чем днем ранее, передает ТАСС данные ВОЗ.

По состоянию на 11.00 мск 20 апреля в мире был зарегистрирован 2 млн 314 тыс. 621 вирус-положительных, также зафиксировано 157 тыс. 847 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 872 тыс. 846, число летальных исходов – на 5 тыс. 296.

Больше всего инфицированных и умерших наблюдается в Европе – 1 млн 149 тыс. 071 и 103 тыс. 586 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 26 тыс. 882, а умерших – на 2 тыс. 648.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразился в общей сложности 858 тыс. 631 человек, 40 тыс. 615 умерли. По числу инфицированных за сутки (36 тыс. 771) этот регион превосходит Европу, однако умерших за последние 24 часа в нем меньше – 2 тыс. 357.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 20 апреля в регионе выявлены 132 тыс. 438 инфицированных и 5 тыс. 648 летальных исходов.

Наибольшее число вирус-положительных зарегистрировано в США – 723 тыс. 605 человек. Далее следуют Испания (195 тыс. 944), Италия (178 тыс. 972), Германия (141 тыс. 672), Великобритания (120 тыс. 071), Франция (111 тыс. 463), Турция (86 тыс. 306), Китай (84 тыс. 237), Иран (82 тыс. 211) и РФ (42 тыс. 853). Таким образом, некогда лидировавший по числу заболевших Китай переместился за последние сутки с седьмой на восьмую позицию, пропустив вперед Турцию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.