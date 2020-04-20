Губернатор Вашингтона – Трамп побуждает американцев нарушать законы о самоизоляции

20.04.2020, 23:06, Новости дня

Поддерживая протесты американцев против карантинных мер в некоторых штатах, президент США противоречит собственным директивам, заявляет в интервью ABC News губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. По его словам, риторика Дональда Трампа побуждает людей к противозаконному и опасному поведению.

ЖУРНАЛИСТ: Стивен Мор, которого вы включили в вашу рабочую группу «Откроем страну», организует протест в Висконсине. Но не протестуют ли они в каком-то смысле против ваших собственных директив?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас есть гибкость… Я не видел, что заявил Стивен.



ЖУРНАЛИСТ: Он сказал: «Мы должны стать Розой Паркс* для несправедливостей государства».

ДОНАЛЬД ТРАМП: Несправедливостей действительно много. Если посмотреть на Вирджинию, где у вас хотят отобрать оружие… Так что да, я могу понять, о чём он. Думаю, это сильное заявление. Сильное заявление. Потому что, будем надеяться, для нас всех это закончится очень скоро, но некоторые увлеклись…

Это был президент Трамп на своей вчерашней пресс-конференции. Он говорил о том, что, по его мнению, некоторые штаты «увлеклись» требованиями самоизоляции.

С нами на связи губернатор штата Вашингтон, демократ Джей Инсли. Спасибо, что нашли для нас время этим утром, губернатор Инсли! Вы также видели твиты президента со словами: «Свободу Мичигану! Свободу Вирджинии!» — и вы считаете, что это опасно…

ДЖЕЙ ИНСЛИ, губернатор штата Вашингтон: Не знаю, можно ли охарактеризовать это как-то иначе, когда приказы губернаторов — и республиканцев, и демократов — направлены на защиту здоровья и в буквальном смысле жизней людей, а президент Соединённых Штатов, по сути, поощряет неповиновение, поощряет незаконные действия… Ведь данные приказы имеют силу закона в этих штатах. Повторюсь, это не только демократы, это и штаты, во главе которых стоят республиканцы.

То, что американский президент побуждает людей к нарушению закона… За всю свою жизнь в Америке я не могу припомнить ничего подобного. И это опасно, потому что может побудить людей игнорировать то, что на самом деле может спасти им жизнь. Не знаю, можно ли это охарактеризовать как-то иначе.

И это вдвойне досадно нам, губернаторам. Это же такая шизофрения… Ведь, по сути, президент просит людей: «Пожалуйста, игнорируйте доктора Фаучи и доктора Бёркс. Пожалуйста, игнорируйте мои собственные директивы, которые я изложил». Потому что из этих директив совершенно ясно… Если их прочесть — не знаю, читал ли их президент — из них совершенно ясно, что открыть сегодня Мичиган или Вирджинию невозможно. В соответствии с этими директивами требуется, чтобы число новых заражений и летальных исходов пошло на убыль. А этого просто-напросто ещё нет.

Так что да, мы надеемся, что в Белом доме снова будет лидер, а не помеха усилиям нашей страны по защите людей от этого ужасного вируса.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2020 года.

* Роза Паркс — активистка движения за гражданские права чернокожих в США, прославившаяся открытым неповиновением требованиям расовой сегрегацией (прим. ИноТВ).