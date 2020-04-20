 

Саммит “Восточного партнерства” перенесли на вторую половину 2020 года – СМИ

20.04.2020, 23:01, Новости дня

Саммит “Восточного партнерства”, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“Что касается саммита “Восточного партнерства”, то как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, будет ли возможно провести саммит в живом формате во второй половине года”, – сообщил дипломат.

Саммит “Восточного партнерства” должен был пройти 18 июня в Брюсселе (Бельгия).

Также не исключалось, что из-за распространения коронавируса он может состояться в формате видеоконференции.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

24 ноября 2017 года в столице Бельгии Брюсселе состоялся пятый саммит. В совместной декларации говорится, что участники признают европейские устремления и европейский выбор Грузии, Молдовы и Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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