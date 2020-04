В США протестовали против карантина, некоторые митингующие были с оружием. Трамп назвал их “замечательными людьми”

20.04.2020, 23:01, Новости дня

В ряде городов США прошли протесты против действующих ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщило издание Vox 19 апреля, в течение прошлой недели акции состоялись в штатах Флорида, Северная Каролина, Вирджиния, Мичиган, Миннесота, Айдахо, Кентукки, Калифорния, Техас, Индиана, Нью-Гэмпшир, Невада, Мэриленд, Юта и Висконсин.

Во время протестов митингующие были без масок и не соблюдали правило социального дистанцирования. Они критиковали действия губернаторов, принявших решение о локдауне, ставили под сомнение угрозу от коронавируса и требовали позволить им вернуться на работу, отметило издание. По данным The Daily Beast, акции в основном были не массовыми.

На некоторых митингах люди были вооружены. К примеру, 15 апреля в Лансинге (штат Мичиган) у протестующих были автоматы и флаги Конфедерации (их часто используют сторонники крайне правых течений), сообщило издание Lansing State Journal. В митинге в Лансинге, по данным NBC News, приняло участие до 4 тыс. человек, многие из них держали символику предвыборной кампании президента Дональда Трампа.

#OperationGridlock in Lansing, Michigan thousands, drove in & surrounded the Capitol to create a traffic jam to symbolize disagreement with Trump enemy @gretchenwhitmer Stay Safe, Stay Home order. They had Trump, Rebel & Gadsden flags no social distancing & few wore masks. pic.twitter.com/R9V7fh97Ly

— THE CONNET (@THEAlleyeceeing) April 15, 2020

В течение нескольких дней Трамп поддерживал протестующих. В большинстве своем, по информации Associated Press, они являются его сторонниками.

17 апреля президент США опубликовал серию твитов, призвав “освободить” Миннесоту, Мичиган и Вирджинию.

LIBERATE MINNESOTA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

LIBERATE MICHIGAN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

На брифинге 19 апреля он сказал, что некоторые губернаторы в ограничениях “зашли слишком далеко”, и назвал протестующих “замечательными людьми”.

“Они хотят вернуть свою жизнь. Их жизнь была отнята у них… Я никогда не видел столько американских флагов, как на этих митингах. Эти люди любят нашу страну. Они хотят вернуться к работе”, – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

По данным министерства юстиции страны, с середины марта, когда начали вводить большинство ограничений в США, более 22 млн американцев (это около 14% рабочей силы страны) подали заявления на получение пособия по безработице.

16 апреля Трамп представил план снятия ограничений в стране, он предусматривает пошаговую отмену введенного из-за пандемии коронавируса карантина. Каждый штат должен применять поэтапный подход к возвращению американцев на рабочие места, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась. Согласно прогнозу агентства S&P, из-за пандемии коронавируса экономика США в 2020 году сократится на 5,2%.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заразилось более 760 тыс. человек, из которых 40 724 умерли. США занимают первое место в мире по числу инфицированных и смертельных исходов.