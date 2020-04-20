Карантин в Украине ослабят на этой неделе, цена на нефть стала отрицательной. Главное за день

20.04.2020, 23:01, Новости дня

Количество новых заболевших COVID-19 в Украине снижается

По состоянию на 20 апреля коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 5710 пациентов, у 261 из них – за последние сутки, умер 151 человек (+10), 359 выздоровели (+12). Таким образом, количество новых подтвержденных случаев в стране снижается третий день подряд: максимальный суточный прирост новых случаев инфицирования – 501 – был зафиксирован 17 апреля, затем началось снижение: 444 – 18 апреля и 343 – 19 апреля.

Карантин ослабят уже на этой неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе будет частично ослаблен карантин, введенный в начале марта из-за эпидемии коронавируса. По его словам, Кабмин получил расчеты Национальной академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости. “Это ориентировочно конец апреля и [период] между 3-м и 8 мая. Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продолжим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе”, – сказал Шмыгаль.

За нефть доплачивают

Вечером 20 апреля впервые в истории нефть марки WTI (американская нефть, которую добывают в Техасе) подешевела до отрицательных значений. На момент публикации обзора нефть со сроком поставки в мае торговалась по минус $6,89 за баррель – то есть покупателям, которые готовы забрать сырье, продавцы доплачивают почти по $7.

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию

В Министерстве внутренних дел Украины создана специальная группа по противодействию поджогам, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава МВД пригрозил поджигателям, что “штрафом они не отделаются”. “Ух, попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь”, – заявил он.

Британский парламент впервые в истории проведет онлайн-заседание

Нижняя палата британского парламента – Палата общин – на этой неделе проведет заседание в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Это произойдет впервые за 700-летнюю историю Палаты общин. Депутаты будут задавать министрам вопросы виртуально – с помощью приложения Zoom. Ожидается, что онлайн в работе парламента примут участие до 120 из 650 членов Палаты общин, еще 50 депутатов смогут находиться в зале заседания, придерживаясь правил дистанцирования.