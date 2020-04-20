Дипломат Чижов рассказал о возможностях сотрудничества России с Европейским Союзом

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20.04.2020, 22:53, Разное

Известный российский дипломат Владимир Чижов в интервью немецкому изданию Die Welt пояснил о важности тесного сотрудничества ЕС и России. Поскольку речь идёт о двух опорах евразийской цивилизации, нельзя допускать, чтобы отношения между сторонами были на очень низком уровне, как сейчас.
Впрочем, Чижов допустил участие Российской Федерации в некоторых европейских оборонных проектах, но лишь в случае снятия санкций со стороны Запада. Дипломат напомнил: в Европе зря выдвигают претензии Москве насчет невыполнения Минских договоренностей. Дело в том, что в данном документе Россию не упоминают. Что же касается Украины, то она обязана сама решить проблему с самопровозглашенными республиками Донбасса. Кроме того, именно РФ продолжает обеспечивать европейскую энергетическую безопасность, причем не бесплатно, отмечает издание «ПолитЭксперт».

Чижов считает, что РФ и ЕС могли бы сотрудничать в сфере отражения кибератак или принять совместное участие в военной операции в другой стране. В качестве примера дипломат привел взаимодействие двух сторон во время борьбы с пиратами у берегов Африки.



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