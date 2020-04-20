Сокамерник летчика Ярошенко в США умер от COVID-19

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20.04.2020, 22:48, Новости дня

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, сообщил, что его сокамерник умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщил адвокат Алексей Тарасов.

Как отметил защитник вскоре после разговора с Ярошенко, по словам россиянина, умер человек, который ранее занимал «соседнюю койку». «Койка находится в двух метрах от моей», – отметил ТАСС адвокат.

Он уточнил, что общая камера, в которой содержат россиянина, рассчитана примерно на 100 заключенных.

«Ярошенко говорит, что там просто паника сейчас», – подчеркнул Тарасов.

Ярошенко рассказал адвокату, что указанному человеку на протяжении трех дней отказывали в медицинской помощи, в результате он «физически не мог встать и задыхался», после чего был отправлен в изоляцию. «Через какое-то время узнали, что он ушел из жизни из-за коронавируса», – сообщил Тарасов со слов Ярошенко. Адвокат уточнил, что смерть, предположительно, наступила в воскресенье.

Россиянин считает, что был инфицирован, однако ему не оказывали никакой медицинской помощи.

Ранее Ярошенко заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом. После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США освободить заключенных россиян, включая Ярошенко.



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