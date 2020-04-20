Ученые рассказали, какие упражнения лучше всего влияют на работу мозга

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20.04.2020, 22:31, Разное

Известно, что физическая активность способствуют улучшению когнитивных функций, например, памяти и умственной рботоспособности. В новом обзоре, опубликованном в Nature Human Behaviour, ученые попытались разобраться, какие из сотен видов нагрузки лучше других помогают поддерживать ум в хорошей форме.

Координация и соревнование

Ученые проанализировали 80 исследований на эту тему и обнаружили несколько интересных закономерностей. Оно подтвердили, что на когнитивные способности положительно влияют упражнения на силу и выносливость, а также их сочетания.

Новым интересным выводом стало то, что сильнее всего на когнитивные способности влияют спортивные нагрузки, которые требуют координации с другими людьми или включают соревновательный компонент. Координация во время спорта оказалась даже важнее степени физической нагрузки, установили ученые.

Общая продолжительность физических нагрузок не всегда была связана с пропорциональным увеличением пользы для состояния психики.

Все возрасты

Физические упражнения улучшали когнитивные способности людей любого возраста, показал анализ. Ученые не смогли найти подтверждений, что они полезнее или более эффективны в определенном возрасте. Кроме того, ни характер физической активности, ни ее количество не требуют изменений в течение всей жизни: точнее, они не требуются для усиления ее эффекта на когнитивные способности. Ученые отметили, что это свидетельствует о том, что в спортивных мероприятиях вполне могут участвовать люди из разных возрастных групп

Этот анализ показал, что физическая активность по-разному влияет на мужчин и женщин: мужчины могут получать больше пользы для психики, чем женщины, от одинаковой нагрузки.

В выводах исследования ученые подчеркивают, что их работа безоговорочно подтверждает, что упражнения низкой и средней эффективности улучшают состояние когнитивных функций.



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