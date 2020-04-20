 

Цена нефти WTI к концу торгов рухнула на 300%

20.04.2020, 22:30, Новости дня

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%.

Такие данные передает РИА «Новости».

Ранее в ходе торгов в понедельник котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Кроме того, спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть марок Brent и российской Urals стали отрицательными, при этом майские фьючерсы торгуются в плюсе.

Как отметил в комментарии ТАСС аналитик «Финама» Алексей Калачев, подобная ситуация носит краткосрочный характер, а ее возникновение связано со спецификой торгов на бирже. «Это классический корнер – ситуация на бирже, когда нужно срочно закрыть убыточную позицию, которую ты не можешь поставить и приходится ее закрывать по любой цене», – сказал он.

«Ты либо должен выйти на контракт, либо должен выйти на поставку, но на поставку выйти не можешь, потому что хранилище переполнено уже, поэтому нужно закрывать», – объяснил аналитик, отметив, что часть игроков на бирже сейчас фиксируют огромную прибыль, другие же терпят еще большие убытки.

Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина. Ее стоимость обычно отличается в меньшую сторону от Brent, на которую куда в большей степени ориентируется мировой рынок, в том числе российская Urals. Это связано с тем, что фьючерсы на WTI напрямую связаны с физическими поставками, в отличие от Brent.

Эксперты пояснили, что торги майским фьючерсом WTI заканчиваются 21 апреля, с чем и связано резкое падение цены за сутки. При этом обвал цен до исторического минимума вызван еще и тяжелой ситуацией на рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Против мэра Москвы подают иск из-за режима самоизоляции. Активисты считают, что ограничения введены незаконно

19.03 / НАТО отметило прогресс Грузии в сферах ПВО и кибербезопасности

14.02 / Под Тюменью загорелся автобус с детьми

09.04 / Мнения: Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

18.02 / Икер Касильяс завершает карьеру вратаря. И хочет стать чиновником

19.02 / В Офисе президента “празднуют отставку Суркова”, Зеленский будет лично утверждать списки кандидатов от “Слуги народа” на местных выборах. Главное из Telegram-каналов

11.03 / Счетная палата раскритиковала ситуацию с финансированием культуры в регионах

19.02 / Главврача Боткинской больницы уволили на фоне скандала с побегом пациентов из карантина

09.04 / Главу МИД Италии возмутила публикация немецкой газеты с призывом не помогать Риму

20.02 / Зеленский рассказал, куда доставят эвакуированных из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска