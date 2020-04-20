Звезда «Великолепный век» Нур Феттахоглу в изоляции погрузилась в заботу о дочке

20.04.2020, 22:30, Разное

Нур Феттахоглу, актриса., исполнившая в сериале «Великолепный век» роль Махидевран султан, в период самоизоляции погрузилась в заботы о дочери. Они прогуливаются только на своем участке и избегают мест скопления людей.

Известная актриса Нур Феттахоглу соблюдает все правила самоизоляции и этот непростой период проводит вместе с дочкой. На своей странице в Instagram знаменитость продемонстрировала «карантинный» снимок, где сфотографирована с четырехлетней Элисой Гюзин. Иногда они гуляют на своем приусадебном участке, но контакты с внешним миром ограничили. Дочь помогает знаменитой матери оставаться позитивно настроенной в такое непростое время.

На фото Нур Феттахоглу и ее дочь отдыхают в своем дворе. Актриса располагается в кресле-качалке, а девочка сидит у нее на коленях. Фотограф смог уловить момент, когда они мило смеялись. Из снимков видно, что все время знаменитость проводит с Элисой.

Нур Феттахоглу редко показывает мужа Халита Эргенча. До ее беременности они расстались и около 6 месяцев проживали раздельно. Но потом семья воссоединилась, и теперь супруги воспитывают дочь вместе.