Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на сход против режима самоизоляции

20.04.2020, 22:21, Разное

Есть задержания.

В центре Владикавказа у площади Свободы около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса. Нескольких человек уже задержали, сообщают очевидцы. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, это были двое организаторов акции.

Участники схода требуют от властей региона, чтобы те «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии. «Битаров, выходи!» — кричат протестующие у дома правительства главе республики Вячеславу Битарову.

Вскоре Битаров вышел к ним. «Не я придумал эту болезнь <..> От это болезни есть одно лечение — сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно — сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали», — сказал глава Северной Осетии.

Инициатором митинга местные издания называют бывшего оперного певца и активиста Вадима Чельдиева, ранее участвовавшего в протестах против владикавказского завода «Электроцинк». В соцсетях он называл коронавирус надуманной проблемой и призывал жителей Северной Осетии к нарушению режима самоизоляции.

В начале апреля из-за постов про коронавирус республиканский СК возбудил в отношении Чельдиева дело о фейках. Ему отправляли повестки на допрос, вскоре объявили в розыск, а 18 апреля задержали и доставили в Северную Осетию. В качестве меры пресечения ему запретили организовывать митинги и участвовать в них.