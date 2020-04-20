Мнение: Письмо: “Впереди три дня терпения”

20.04.2020, 22:20, Разное

Задания из последнего теста готовы разбирать?

Сегодня постараемся все разобрать, а потом перейдем к обещанной матрице конфликтов.

А пока вот письмо с самым простым конфликтом.

Самый простой конфликт – это когда все претензии этого – на территории того.

Вот если бы отец этого парня писал письмо и жаловался, что сын на него наезжает, ситуация конфликта была бы в несколько раз сложней. Кто может объяснить почему?

То есть с разных точек конфликт не просто выглядит по-разному, но и является совершенно разным конфликтом. И вы должны это хорошо понимать, чтобы ориентироваться в поле конфликтов.

ameliaeyess

Эволюция, здравствуйте. Есть надежда, что смогу попасть к вам на разбор своей истории. Запутался и не могу понять, как действовать сейчас.

Мне 21 год, парень, сейчас учусь на третьем курсе института. Во время дистанционного обучения, которое у нас уже месяц, получилось найти подработку и из дома кроме учебы подрабатывать.

Я живу в квартире со своими родителями, квартира двушка и до самоизоляции как-то получалось уживаться, но сейчас стало нереально. Дело в моём отце.

(Квартира родителей, парень совершеннолетний. Трудно уживаться – ветер в спину, дверь открыта. Точно так же, как и конфликт в гостях: гость просто покидает территорию и все. Но нет, автор сидит и ломает голову над этим простым конфликтом. Понятно, что делает конфликт таким простым? Четкая линия чужой территории. А почему он выглядит сложным в голове парня? Потому что он не видит линии чужой территории и считает большую часть ее своей)

Дело в том, что он стал для меня одним большим раздражением. Он курильщик уже лет 30, курит по пачке в день и у него хронический ежедневный кашель. Причём такой, что складывается ощущение, что из него кто-то лезет. Этот кашель круглые сутки и он постоянно будит по ночам, мешает учёбе, а уж работать я могу только тогда, когда он засыпает. В наушниках не получается, так как концентрации на работе нет. Беруши покупал, но не постоянно же в них ходить.

(У отца хронический бронхит – и это как минимум, может быть и хуже что-то. Болеющие родители – это большая нагрузка, их надо лечить, о них приходится заботиться. Но парня не это волнует, не болезнь отца и не обязанность ухаживать за ним, а собственный дискомфорт. Как будто жизнь должна состоять из комфорта, а не из решения разных проблем, своих и близких)

В детстве моём он очень громко храпел, я часто не мог спать ночами, потом он часто пьянствовал, бил мать, швырял дома вещи, посуду, чуть что – сразу крики. И я задумался, а может это как-то из детства пошло? Ведь когда кто-то другой кашляет, меня это не раздражает совсем.

(Сейчас отец вроде не пьянствует, но автор собирает детские обиды в анти-шкатулку, чтобы иметь право ненавидеть отца. Но что ему даст эта ненависть? Зачем он ее культивирует, как думаете? У каждой культивации есть своя рациональная цель. Тут какая?)

Сам человек ничего менять человек не хочет. И я как бы понимаю, что нельзя концентрироваться на том, что не можешь изменить. Но я его просил не курить, ещё месяца 3 назад, но он только шлангует и говорит, что это как наркотик и бросить не может.

(Он его просил, поэтому отец должен был бросить. А он шлангует! Штурман недоволен. Что ждет это Сокровище в жизни, видите? На работе? А в отношениях с девушками?)

Сам кашель в таком сильном формате уже года 1,5. Но нервы стали сдавать последние полгода, особенно сильно месяц на самоизоляции.

(Автор, в старости даже некурящие и непьющие люди часто тяжело болеют. Это и вас ждет. И болеющий испытывает во много раз больше страданий, чем те, кто находятся рядом. Кашлять в сто раз тяжелей, чем слышать кашель. Хотя Сокровищам всегда кажется, что самые большие страдания – именно у них. Они – пуп земли. Поэтому что когда нужна их поддержка, они – сами по себе, а когда им нужна поддержка – то все им эту поддержку обязаны)

Сейчас дошло до того, что пью успокоительные, после каждого его кашля скрываюсь, причем даже не успеваю это контролировать. Нервы, либо бью в стену, либо начинаю ругаться про себя. Стыдно. Ведь родной отец, но стал объектом ненависти, как быть – не знаю…редко хожу в гости к друзьям, начинаю завидовать тишине в их доме.

(Он еще и в гости ходит, может коронавирус отцу принести, а тот в главной группе риска со своим хроническим бронхитом. Успокоительные пить – как раз нормально, если сон расстроен. Это в границах, если вы – такой неврастеник. А вот ярость автора и удары в стену связаны с его очень плохим локусом. Друзья, понимаете, почему поправить локус в данной ситуации помогло бы быстро успокоиться? Даже небольшое движение локуса внутрь границ принесло бы мгновенное облегчение автору. Но он наоборот смещает локус контроля все дальше и дальше от границ. Как думаете, зачем?)

И нервы хочу сохранить и отношения нормальные с семьёй и работать/учиться надо.

Недавно появилось желание снять квартиру. Конечно с подработки не получится, но есть некие накопления на машину и я думаю, что психологическое здоровье важнее.

(В 21 год очень многие парни уже живут отдельно. У автора есть накопления, которые ему родители скорее всего помогли собрать. Но он рассматривает вариант с отдельным житьем как какой-то нонсенс, что-то вроде “появилось желание утопиться”. Это все потому, что он считает квартиру родителей своей, даже не общей, где его только треть, а полностью своей или на две трети своей. Понимаете, друзья, почему для правильного положения локуса надо очень хорошо видеть долю на общей территории? Здесь какая у парня доля деюре и дефакто, кто понимает?)

Тем более заметил, что стало даже физическое здоровье ухудшаться, хотя я делаю зарядку каждый день, обливания ледяной водой, растяжку, комплекс упражнений для дома (отжимания, пресс, приседания итд) до карантина ходил в качалку, бегал – всё было ок, но как только начались проблемы с нервами, тут же вылезли болячки со здоровьем.

(Автор, чтобы не добить себя своей истерикой, вам нужно представить, что вы могли бы оказаться не в двушке с кашляющим отцом, а в тюрьме, например, где вас бы лупили сокамерники, или в армии, где с вашим характером вам бы пришлось не сладко, или в бункере где-нибудь, в землянке на войне. В жизни бывают ситуации намного страшней и люди выживают. Надо всегда сравнивать свои условия с условиями хуже, а не лучше, тогда будет опора на себя. Истерить – самое вредное, что вы можете делать для себя. Полезное в вашей ситуации – подумать об отдельном жилье, а пока не переехали, относиться к обстоятельствам смиренно, абстрагироваться, учиться существовать в границах. Вылечить кашель отца – не в ваших границах. А вот добить его ненавистью своей до ухудшения состояния вы вполне способны. Хотя себя вы можете добить еще раньше. Истерички погибают первыми, особенно истерички-мужчины)

На данный момент не вижу другого выхода, как съехать хотя бы на 2 месяца, восстановиться хоть чуть-чуть. Отец же не обязан мне бросать курить, я это понимаю, но никак нервы обуздать не могу. Не знаю, как это происходит, но страшно сойти с ума.

(Нормальный выход – съехать. Но автора душит жаба, ведь ему и машину хочется. Поэтому он написал это письмо. Поплакаться о своей жабе)



Ещё один момент, что отец работает сутками. Три выходных и потом рабочие сутки. Так вот когда он работает, я очень спокоен, расслаблен. Как только слышу, что он пришёл домой – расстраиваюсь и понимаю, что впереди три дня терпения.

(Больной отец еще и работает. Автор наверняка сидит у него на шее. Не только занимает половину квартиры, но и материально на шее сидит. Но считает себя в этом доме главным и недоволен, что отец возвращается домой с работы. Не мог бы отец жить где-нибудь в другом месте, а зарплату переводить на карту сыну?)

Буду рад, если попаду на разбор.