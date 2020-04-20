 

Разработчики Metro Exodus создают новый кооперативный шутер на Unreal Engine 4

20.04.2020, 22:09, Разное

По-видимому, после успеха последней части франшизы Metro, украинские разработчики из 4A Games решили наращивать успехи. На сайте Rabota.ua не так давно появились новые вакансии бренда – скорее всего, на данный момент идёт создание кооперативного шутера, причем на движке Unreal Engine 4, а не на своем.
Сообщается, что бюджет проекта достаточно высок, кроме того, создатели обещают проработать большой открытый мир. Игра будет доступна для ПК и игровых приставок. Появились и некоторые детали грядущего проекта: геймерам придется столкнуться не только с людьми и монстрами, но и с роботами. Стоит ожидать и динамичную смену дня/ночи.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это – не следующая часть Metro, а новый проект. На текущий момент остальных сведений о данной игре не предоставлено. Возможно, через некоторое время представители компании сами выступят с официальным заявлением.



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