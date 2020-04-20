Эксперт назвал конечную точку маршрута способного достроить «Северный поток-2» судна

20.04.2020, 22:08, Новости дня

Российское судно-трубоукладчик на самом деле целеустремленно идет в Балтийское море, чтобы закончить там «Северный поток-2». А разные цели своего маршрута оно указывает, чтобы избежать санкций США. Об этом сообщил эксперт Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что «Александр Черский» с полпути поворачивает обратно, в сторону Находки.

«Допустим, ему вдруг действительно понадобился Египет. Но тогда «Академик Черский» пошел бы туда из Находки прямым путем через Суэцкий канал. Но «Академик Черский» обогнул всю Африку. Да и вряд ли в Египте появились какая-то срочная работа для трубоукладчика», – считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Не будь у этого корабля контракта, он бы остался в Находке или отправился бы к месторождению «Сахалин-3», где для него действительно есть фронт работы. Это же не такси, которое «бомбит» по городу и ищет, кто на обочине потянет руку, – отметил эксперт. – Вокруг Африки корабль пошел потому, что сильно подешевело топливо, и такой путь оказался дешевле, чем через Суэцкий канал, за проход по которому надо платить».

Юшков уверен, что корабль целенаправленно идет в Балтийское море, чтобы закончить «Северный поток-2». «Корабль не спешит, потому что и «Газпрому» сейчас не нужно спешить. Он хочет начать работы ближе к лету, когда море будет спокойнее. «Академик Черский» не относится к самым совершенным судам такого типа в мире. Самое совершенное судно, наверное, – это Pioneering Spirit. Он мог прокладывать до пять километров газопровода в сутки, почти при любой погоде, в то время как «Академик Черский» прокладывает максимум два – и только при спокойной воде.

«Так что вряд ли «Академик Черский» действительно изменит курс и пойдет в Египет. Думаю, он просто указывает точки, которые более-менее находятся по его курсу при движении в сторону Балтийского моря. Сейчас он находится около южного побережья Марокко. То есть если кораблю понадобился Египет, то в любом случае ему надо двигаться на север. Но когда он доплывет до Гибралтарского пролива, вряд ли он повернет в Средиземное море. В тот момент он просто в качестве своей цели новую точку в районе Франции или Великобритании. «Академик Черский» будет держать курс на север», – уверен Юшков.

«Он указывает разные точки своего курса, при этом не указывая Балтийского моря, но такова стратегия «Газпрома»

– чтобы не попасть под американские санкции раньше срока. Если мы сейчас укажем, что идем достраивать «Северный поток-2», то появятся официальные основания для санкций США. И это затруднит «Черскому» проход через проливы, заходы в какие-то западные порты, западные компании, скорее всего, не дадут ему страховку, а без страховки жизнь корабля существенно усложняется. Когда «Академик Черский» придет на Балтику и начнет работать над «Северным потоком», то он автоматически подпадет под санкции. Но они уже не помешают закончить работу», – надеется эксперт.

«Единственный вопрос, зайдет корабль для модернизации в какой-то из портов на Балтике, прежде чем начать работу. «Газпром» об этом не говорит. Но если да, тогда выбор будет между Калининградом и Санкт-Петербургом», – подытоживает Юшков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский» покинуло испанский порт Лас-Пальмас, что близ южного побережья Марокко, и пошло курсом на Египет. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking. Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, оно прибудет в ночь на 30 апреля.

Судно вышло из Находки, затем, обогнув африканский континент, через Атлантику дошло до Европы. «Академик Черский» должен был направиться в Балтийское море для работ на трубопроводе, но, судя по нынешнему маршруту, он начал движение обратно.

Отметим, что трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения. Министр энергетики Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование «Черского» – это один из вариантов достройки «Северного потока – 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.