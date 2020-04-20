 

Цена российской нефти Urals ушла в минус

20.04.2020, 22:08, Новости дня

Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть марок Brent и Urals стали отрицательными, майские фьючерсы торгуются в плюсе.

Спотовые цены на Urals, которой торгуют российские компании, с поставкой в порты Средиземноморья опустились до минус 3 долларов за баррель, пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что от цены на нефть марки Urals зависят доходы государственного бюджета и макроэкономическая стабильность.

Спотовые цены на Brent тоже ушли в минус – до -3,5 доллара за баррель. Фьючерс на Brent торгуется на уровне 25,49 доллара.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.



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