 

Ушла в минус: цена на нефть побила рекорд

20.04.2020, 22:05, Разное

До этого антирекорд был установлен на отметке 9,75 доллара за баррель.
Стоит отметить, что цена на нефть впервые в истории стала отрицательной, сообщает РИА Новости.

Цена на нефть падает из-за снижения спроса на сырье на фоне мировой пандемии коронавируса. Ведь границы многих стран закрыты, а предприятия и компании остановили работу.

Кроме того, отрицательно повлияла на цену нефти также неспособность ОПЕК+ заключить новую сделку в марте. Соглашение было достигнуто только в середине апреля, но и оно не помогло стабилизировать ситуацию на рынке.

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Публикация от @_shanina_o 20 Апр 2020 в 11:42 PDT

Согласно прогнозам экспертов, в этом году ожидается рекордное падение спроса на нефть. При этом на рынке сейчас наблюдается серьезный избыток сырья.

Как писали “Дни.ру”, в период с 5 по 12 апреля во многих регионах России зафиксировали снижение розничной стоимости бензина. -энергетического комплекса. Падение цен на топливо – крайне редкое явление. Причиной тому экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в мире, а также снижение стоимости нефти.



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