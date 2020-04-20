В Душанбе сотрудник прокуратуры умер от пневмонии. Минздрав Таджикистана заявил, что это свиной грипп, а не коронавирус

20.04.2020, 22:03, Новости дня

Начальник отдела прокуратуры города Душанбе Джалолиддин Пиров скончался утром 19 апреля. Перед этим его 13 апреля госпитализировали с симптомами ОРВИ. Минздрав Таджикистана сообщил, что смерть наступила из-за пневмонии и гриппа H1N1, а коронавирусной инфекции у умершего якобы не было. Но при этом все, кто находился с Пировым в одной палате, сейчас отправлены на карантин, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

“Тест [на коронавирус] дал отрицательный результат, но в целях предосторожности все его родственники в настоящее время находятся на карантине. Состояние их здоровья нормальное”, – заявили в Минздраве Таджикистана. Сообщается, что мать Пирова работает учительницей в школе Душанбе, и после смерти сына всех ее учеников также поместили в карантин.

По словам родных погибшего, его тело привезли в закрытом гробу на машине скорой помощи с медиками в полных защитных костюмах. Родственникам едва дали попрощаться с умершим и не разрешили открыть гроб: тело почти сразу же забрали для похорон.

Прокурор был госпитализирован в инфекционную больницу Душанбе 13 апреля с диагнозом “пневмония”. По информации источников портала “Ахбор”, Пиров недавно ездил за границу, но, благодаря своим связям, избежал обязательного 14-дневного карантина.

Ранее Минздрав Таджикистана сообщил о смерти сотрудницы больницы города Бохтара, 58-летней женщины, которая работала в карантинной зоне, где в изоляции находятся более 400 граждан Таджикистана, прибывших из России после начала эпидемии коронавируса. Но власти утверждают, что медсестра якобы также скончалась не от коронавируса, а от туберкулеза и гипертрофии левого желудочка сердца.

На пневмонию Минздрав Таджикистана списал и смерть 60-летнего пациента в центральной больнице Джаббор-Расуловского района Согдийской области. Пресс-секретарь ведомства Бибихонум Дарвешзода подчеркнула, что заболевший проходил тестирование на COVID-19, но его результаты были отрицательными. Тем не менее больницу, где проходил лечение умерший, закрыли на карантин.

Официально в Таджикистане нет коронавируса, а участившиеся случаи смерти от пневмонии власти списывают на “неблагоприятные погодные условия” и сезонность заболевания.