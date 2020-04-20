В Аризоне и Калифорнии в борьбу пандемией вступили роботы

20.04.2020, 22:00, Новости дня

Пандемия COVID-19 стимулирует научный прогресс в США. В то время, как кампусы американских университетов опустели, научная жизнь там, напротив, активизировалась. В государственном университете Аризоны все началось с производства масок и наборов для взятия мазков. Обнаружив, что медики отчаянно нуждаются в этих предметах, местные лаборатории были произвели около 15 тысяч наборов, необходимых для проведения анализа на COVID-19, и более двух тысяч масок.

Для того, чтобы обезопасить медиков, университетский состав бросил свои силы на автоматизацию и упрощение процесса тестирования, и сокращения контактов людей с образцами коронавируса. Для этого в университете стали использовать роботов, которым COVID-19 не страшен – ранее они уже использовались для разного рода медицинских экспериментов.

«Роботы выполняют несколько задач. На первом этапе они адаптируют образцы, взятые медсестрами у пациентов, для лаборатории, – рассказывает руководитель института Биодизайна (Biodesign Institute) государственного университета Аризоны Джошуа Лабаер. – Затем они сканируют баркоды на образцах, чтобы идентифицировать пациента и убедиться, что образцы будут направлены по назначению. Кроме того, роботы играют ключевую роль в изучении РНК вируса».

Автоматизировать пытаются весь процесс – от начала обработки анализа, до получения финального результата.

«Во-первых, роботы быстрее людей. То, что у нас заняло бы час времени, роботы выполняют за десять минут. Но что наиболее важно, у роботов меньше вероятность совершить ошибку. Люди тоже работают очень тщательно, но иногда кто-то может положить пробирку не туда или же забыть обработать образцы. У роботов этого не происходит», – подчеркивает Лабаер.

В Аризоне, где на данный момент около четырех тысяч человек заражены коронавирусом, пытаются сделать все, чтобы от процесса тестирования, до момента постановки диагноза проходило как можно меньше времени. Главная цель – обеспечить возможность прохождения теста как можно большему числу людей. Но на всех желающих наборов все равно пока не хватает.

«Мы расписали схему, в соответствии с которой определяем, кого тестировать первыми, – говорит Лабаер. – Вначале мы будем тестировать пациентов, которые уже находятся на лечении в больнице. Затем, медиков. Третья группа: это представители важных профессий, которым нужно ходить на работу даже во время карантина».

В университете Южной Калифорнии, в свою очередь, разработали робота для дезинфекции помещений. Его созданию также способствовала эпидемия COVID-19.

«Когда нагрянула пандемия, мы задумались о том, как будем дезинфицировать собственную лабораторию, ведь в ней находится огромное количество техники, 3Д-принтеров, лазерных станков. Мы не могли просто распылять химикаты, тогда все пришлось бы делать вручную, а это небезопасно для тех людей, кто выполняет такую работу», – рассказывает профессор Университета Южной Калифорнии Сатияндра Гупта.

До этого на рынке было два вида роботов, использующихся для дезинфекции, перечислил Гупта: «Один из них оснащен ультрафиолетовым излучателем, который дезинфицирует только те поверхности, которые находятся в зоне досягаемости. Второй тип роботов распыляет химикаты, однако его можно использовать не везде, ведь химия может повредить некоторые устройства».

В итоге был создан робот, который может не только дезинфицировать помещения ультрафиолетом, но и передвигать предметы созданной специально для этого механической рукой. Она позволяет роботу дезинфицировать буквально все – даже ранее недоступные места, как например, обратную сторону мониторов.

Собеседники «Голоса Америки» в этих американских университетах считают, что пандемия COVID-19 может подтолкнуть человечество на новый уровень технологий. Ведь те инновации, которые еще совсем недавно казались символом далекого будущего, сейчас оказываются необходимыми, чтобы победить вирус.