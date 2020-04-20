Куомо: чтобы доказать необходимость выхода из карантина, протестов не требуется

20.04.2020, 22:00, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил в понедельник, что понимает, почему некоторые люди протестуют против закрытия компаний в связи с пандемией коронавируса. Вместе с тем он подчеркнул, что снятие ограничений должно проводиться таким образом, чтобы предотвратить новые вспышки заболевания.

«Чтобы убедить кого-либо в этой стране в том, что мы должны вернуться к работе, открыть экономику и выбраться из своих домов, протесты не нужны. В этом нет необходимости убеждать никого», – сказал Куомо в ходе пресс-брифинга.