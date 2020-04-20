 

Куомо: чтобы доказать необходимость выхода из карантина, протестов не требуется

20.04.2020, 22:00, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил в понедельник, что понимает, почему некоторые люди протестуют против закрытия компаний в связи с пандемией коронавируса. Вместе с тем он подчеркнул, что снятие ограничений должно проводиться таким образом, чтобы предотвратить новые вспышки заболевания.

«Чтобы убедить кого-либо в этой стране в том, что мы должны вернуться к работе, открыть экономику и выбраться из своих домов, протесты не нужны. В этом нет необходимости убеждать никого», – сказал Куомо в ходе пресс-брифинга.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / “Я горжусь”: в РФ стартовала акция к 75-летию Победы

07.02 / Путин рассказал переговорах с Лукашенко

06.02 / Во Львовской области автомобиль сбил четырех пешеходов, один из них погиб

27.03 / В Бундестаге предрекли развал Шенгенской зоны

11.02 / Суд присяжных предложили распространить на все категории особо тяжких дел

31.03 / В Беларуси зафиксировали первую смерть инфицированного коронавирусом. Умер заслуженный артист страны

03.04 / Трамп поблагодарил Россию за «красивый жест»

01.04 / В Туркменистане запретили использование слова “коронавирус”

07.04 / Ученые выяснили, что одноклеточные существа могут передвигаться при отсутствии мозга

04.02 / В США любопытный пес устроил пожар в хозяйской квартире. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска