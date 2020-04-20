Компания Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае

20.04.2020, 21:55, Новости дня

Эксперт озвучил мнение, что компания Apple уже в мае может официально представить публике новый ноутбук MacBook Pro, а также беспроводные наушники AirPods.

В свою очередь, новая гарнитура сохранит дизайн предшественника, однако функциональность и качество звука существенно улучшится. Это достигнут при помощи нового типа шумоподавления. Что касается нового ноутбука, что аппарат получит 13,3-дюймовый дисплей, а также узкие боковые рамки. Также прогнозируется, что MacBook Pro получит клавиатуру Magic Keyboard.

Представители американского бренда пока не комментируют слухи о возможной скорой презентации новых устройств. Ввиду экономического кризиса американский гигант намерен выпускать лишь самые продвинутые девайсы и технику.