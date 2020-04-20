 

Ученые придумали способ, который сделает генную терапию более эффективной

20.04.2020, 21:55, Новости дня

Трудностью развития генной терапии является отлаженный ответ иммунной системы. Когда в организм проникает чужеродное тело, иммунная система сосредотачивается на его уничтожении.

По этой причине группа специалистов проводит эксперименты над липидными комплексами, которые похожи на клеточные мембраны. Когда эндосомой клетки поглощаются липидные комплексы, происходит их слияние. Чтобы точно знать, как взаимодействуют липоплекс и мембрана эндосомы, ученые взялись проводить исследования.

По словам специалистов, изучать необходимое взаимодействие липидных комплексов и эндосом с помощью экспериментального пути достаточно сложно. На данном этапе ученые занимаются 3D-моделированием процессов слияния и надеются, что их будущие открытия помогут в борьбе с неизлечимыми болезнями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Китайский посол объяснил панику вокруг коронавируса

12.02 / Вылечившийся от коронавируса гражданин КНР остался в Чите и ждет воссоединения с семьей

06.04 / В Москве умерли два пациента с коронавирусом

05.02 / Die Welt – западнобалканские страны примут в ЕС, но сначала реформируют

09.04 / Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 108 тыс. человек

17.02 / В Кремле отказались раскрыть детали разговора Путина и Зеленского

05.02 / Le Figaro – «двойные стандарты в действии» — французские феминистки не поддержали запуганную мусульманами школьницу

10.03 / Праймериз в Мичигане – поворотный момент для кампании Сандерса

26.02 / “Президент ищет для себя “инвестиционную няню”. Соцсети обсуждают слухи о возможном назначении Тигипко на пост главы правительства

07.02 / Церемония прощания с Коби Брайантом состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска