Ученые придумали способ, который сделает генную терапию более эффективной

20.04.2020, 21:55, Новости дня

Трудностью развития генной терапии является отлаженный ответ иммунной системы. Когда в организм проникает чужеродное тело, иммунная система сосредотачивается на его уничтожении.

По этой причине группа специалистов проводит эксперименты над липидными комплексами, которые похожи на клеточные мембраны. Когда эндосомой клетки поглощаются липидные комплексы, происходит их слияние. Чтобы точно знать, как взаимодействуют липоплекс и мембрана эндосомы, ученые взялись проводить исследования.

По словам специалистов, изучать необходимое взаимодействие липидных комплексов и эндосом с помощью экспериментального пути достаточно сложно. На данном этапе ученые занимаются 3D-моделированием процессов слияния и надеются, что их будущие открытия помогут в борьбе с неизлечимыми болезнями.