Эксперты рассказали о том, какие продукты средиземноморской диеты являются самыми полезными для мозга

20.04.2020, 21:55, Новости дня

Международная команда ученых в течение десяти лет наблюдала за людьми, которые придерживались разного рациона и обнаружила, что средиземноморская диета включает все необходимые продукты для сохранения работы мозга.

Эксперимент подтвердил, что рыба и оливковое масло являются самыми полезными продуктами для мозга. Во время исследования ученые разделили людей на две группы. В первой были те, кто имел предрасположенность к болезни Альцгеймера, а во второй –те, у кого ее не было.

Обнаружилось, что те люди, которые придерживались средиземноморской диеты, дольше сохраняли мыслительные функции. Также у пациентов реже проявлялись признаки болезни Альцгеймера. Ученые наблюдали, как на работу мозга влияют орехи, фрукты, цельные злаки, овощи, рыба, оливковое масло и бобовые. Выяснилось, что самые лучшие показатели были у тех, кто регулярно употреблял рыбу и оливковое масло.