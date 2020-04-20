Компьютерное моделирование помогло в исследовании липидов

20.04.2020, 21:55, Новости дня

Учеными была разработана программа, которая способна анализировать динамику липидов, а также предоставлять информацию о них в виде наглядных графиков.

По мнению ученых, подобные инструменты могут значительно ускорить процесс исследования воздействия на липиды отдельных веществ и условий. Метод компьютерного моделирования был основан на вычислении сил, которые действуют на каждый атом, и решении уравнения движения Ньютона для каждого атома.

Кроме того, новый метод предполагает повторение такой процедуры необходимое количество раз. Подобный подход позволит ученым изучать разнообразные процессы на пикосекундных временных и атомарных пространственных разрешениях.