«Готова прийти на проект вместе с детьми»: Меньщиков может встретиться в «Дом-2» с экс-женой

20.04.2020, 21:53, Разное

Чувства между бывшими супругами остались в прошлом, но отношения выясняются до сих пор. После приглашения Евгении Шамаевой участвовать в реалити-шоу вполне вероятно их перенесение на экран.

Активный Степан Меньщиков продолжает впечатлять своих поклонников бурной личной жизнью, в которой встречи сменяются разводами, легко появляются новые наследники, которых «почему-то» нужно кормить и воспитывать. По словам Евгении Шамаевой, отец проявляет полное равнодушие к детям, взаимные контакты бывших супругов происходят только при решении вопроса об алиментах. Причем Меньщиков все чаще стал жаловаться, что мать детей — сына Ивана и дочери Варвары, живет за его счет и не может себя обеспечивать. Попытки экс-мужа «заглянуть в её кошелек» раздражают «бывшую», которая стремится напомнить звезде скандального «Дом-2» об его отцовском долге. Она в состоянии «прокормить» себя и детей, но жаждет справедливости.

Кроме того, Шамаева мечтает о новых отношениях с Евгением Ромашовым. Ради этого она и собирается участвовать в знаменитом шоу, не считаясь с присутствием бывшего супруга и его новой уже беременной избранницы.