В РФ остановился рост числа тяжелых случаев коронавируса

20.04.2020, 21:48, Новости дня

Число новых случаев заражения коронавирусом в РФ растет, но остановился прирост тяжелых случаев, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: дело в том, что число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть», – передает ее слова ТАСС.

Скворцова объяснила также, с чем связан рост выявленных в РФ случаев инфицирования коронавирусом.

«Объясняю тем, что вот эти 6 тыс. – они как раз возникли в тот день, когда утром, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц. Не только контактных по подтвержденному коронавирусу, но и контактных с любым [заболевшим] ОРВИ и так далее. Поэтому вот эта вот первая волна – она была сопряжена с тем, что реально этот день дал существенный приток новых исследований», – сказала она.

По ее словам, РФ уже недалека от пика заболеваемости.

«На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой – следующая неделя. Потом нам придется столь же долго спускаться», – сказала она.

Ранее в Роспотребнадзоре заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ при благополучном исходе наступит в начале мая или раньше.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в регионах темпы заражения могут значительно возрасти в ближайшие две-три недели. Президент Владимир Путин также говорил, что пик заболеваемости в РФ еще впереди.