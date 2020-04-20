Почаев закрыли на карантин из-за коронавируса. В городе расположена одна из трех лавр УПЦ МП

20.04.2020, 21:42, Новости дня

Город Почаев (Кременецкий район Тернопольской области) с 21 апреля будет закрыт на карантин, въезд и выезд из населенного пункта будет запрещен. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич.

По его словам, решение было принято сегодня вечером на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций “в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19”.

Онишкевич не привел детальной статистики о заболеваемости в Почаеве. Утром он писал, что за прошедшие сутки в городе подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. С начала апреля Онишкевич сообщал в Facebook как минимум о 12 случаях инфицирования в Почаеве. Таким образом, из 42 случаев заболевания в Кременецком районе как минимум 25 приходится на Почаев.

Связано ли решение о закрытии города на карантин с нарушениями, зафиксированными в Почаевской лавре УПЦ МП во время празднования Пасхи, чиновник не уточнил.

Щойно відбулось позачергове засідання районної комісії з ПТЕБ та НС. Зважаючи на різке зростання захворюваності на… Posted by Вячеслав Онишкевич on Esmaspäev, 20. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. По данным Министерства здравоохранения, в стране к утру 20 апреля COVID-19 диагностирован у 5710 пациентов, 151 из них скончался.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до середины мая.