Цена на нефть WTI стала отрицательной. Покупателям будут доплачивать

20.04.2020, 21:42, Новости дня

Североамериканская нефть WTI вечером 20 апреля впервые в истории торгов подешевела до отрицательных значений, свидетельствуют данные торгов на бирже The ICE Futures.

По состоянию на 21.45 майские фьючерсы торгуются по -75 центов. Таким образом, продавцы будут доплачивать покупателям $0,75 за каждый баррель.

Нефть со сроком поставки в июне 2020 года в течение дня опустилась почти на 20% и на момент публикации новости торгуется по $20,9 за баррель.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за кризиса и опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о договоренности снизить уровень мировой добычи нефти. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Несмотря на то, что страны ОПЕК+ заключили сделку о рекордном снижении мировой нефтедобычи, стоимость нефти 13 апреля осталась практически неизменной. Участники рынка опасаются, что снижения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим мирового экономического кризиса.

16 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировала сильнейшее в истории падение спроса на нефть – в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.