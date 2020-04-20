Он хотел служить в полиции: обезумевший стоматолог устроил самую страшную бойню в Канаде

20.04.2020, 21:40, Новости дня

Канада шокирована самым массовым убийством в современной истории страны. Немолодой дантист, переодевшись полицейским, застрелил, как минимум, 19 человек. Прямо сейчас спецслужбы и полиция прочесывают сельскую местность на востоке Канады, где произошло преступление, проверяя, нет ли еще жертв.

Тела жертв по всей провинции — стрелка долго не могли поймать. 13 часов полиция гонялась за ним на патрульных машинах и на броневиках по тихой канадской глуши. Первые убийства — в его же деревне Портапик. Поздним вечером жители выстрелов не слышали, но видели, как загорелись несколько домов.

"Мы волновались всю ночь, не зная, что происходит. Была полиция, были пожары, но не было пожарных машин", — рассказывает о странных событиях минувшей ночи местный житель.

Полиция обращалась ко всем через Twitter: просит не выходить из дома, закрыть двери. Имя подозреваемого появится только к утру. Это 51-летний Габриэль Уортман. К бойне готовился — купил форму, списанную полицейскую машину, обклеил ее, как патрульный автомобиль, и поехал убивать.

"Я слышу выстрелы, выглядываю на улицу, а там парень бегает туда-сюда рядом с чем-то очень похожим на полицейскую машину", — вспоминает другой житель поселка.

Среди жертв — констебль Хайди Стивенсон. На ее счету 23 года службы в полиции.

"Хайди выполнила свой служебный долг и лишилась жизни, защищая тех, кому служила. Я виделась с ее семьей. И нет слов, чтобы описать их боль", — отмечает официальный представитель полиции.

У большинства убитых — огнестрельные ранения. Но, как заявили в полиции, преступник использовал и "другие методы".

В Канаде жителям разрешено иметь оружие. Его можно купить в магазине, но процесс этот, в отличие от США, очень непростой. Долгое обучение, потом получение допуска от полицейских, от врачей. Владельцу пистолета или винтовки нужно ежегодно проходить осмотр у психиатра.

Стрелок переезжал с места на место, убивал случайных прохожих в разных частях провинции. Полиция обследует огромную территорию в несколько сотен квадратных километров. Список убитых может пополниться, но жертв уже 19, и это самый массовый расстрел в истории Канады.

"Мое сердце с теми, кто пострадал в этой ужасной ситуации. Я хочу поблагодарить полицию за их тяжелую работу и людей за сотрудничество с властями", — обратился к согражданам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Сейчас допрашивают знакомых стрелка. Про зубного техника, у которого была своя клиника, никто плохого слова сказать не может. На местном телевидении его даже в пример ставили — бесплатно протезировал онкобольных.

"Меня зовут Габриэль Уортман, — представлялся он. — И я зубной техник".

Что его заставило до зубов вооружиться, следователи выясняют. Похоже, понятно, почему стрелок был в полицейской форме и спецмашину себе подобрал. Одноклассница Уортмана показала их школьный альбом. С детства он мечтал о службе в полиции.

"Вскользь, как любой типичный подросток однажды говорит о том, чем он хочет заниматься, он упоминал, что хочет быть офицером полиции", — рассказала она.

На его поиски были брошены все патрули. Подключили и кинологов с собаками. Спецназ смог окружить обезумевшего зубного техника на одной из заправок. Поначалу сообщалось, что он задержан, но позже полицейские объявили, что стрелок мертв.