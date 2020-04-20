Идет строительство: дороги нужны и после пандемии

20.04.2020, 21:40, Новости дня

С опережением графика выполняется план строительства и ремонта дорог в регионах России. Уже в ближайшие месяцы будут завершены работы на 5000 объектах.

"Это практически единственный мост, который связывает ту часть с этой. Либо нужно в объезд ехать долго. Я так думаю, что стратегически важен", — говорит водитель.

370 километров из Астрахани в Кизляр по прямой или в полтора раза дольше — в объезд.

Это переправа через реку Бертюль. Здесь даже не ремонтируют — по сути строят новый мост. Под замену все опоры, 11 пролетов. С нуля система очистки сточных вод: река — прямо под дорогой.

"Балки полностью деградировали. Были сколы с оголением арматуры. Если бы не капремонт, мост был бы в аварийной ситуации, и возможны были разные последствия вплоть до обрушения пролетных строений", — поясняет Андрей Зорин, исполнительный директор компании-подрядчика.

Несколько слоев асфальта, полная замена коммуникаций, а еще барьеры и освещение, которых тут раньше не было.

30 километров федеральной трассы в Калужской области сдадут к концу года. И следующий капремонт понадобится не раньше, чем через четверть века.

Эти работы не прекращают даже в пандемию. Со всеми мерами предосторожности — в масках и перчатках — рабочие выходят почти на шесть тысяч строек по стране.

"В этом году мы планируем провести работу на этих объектах, что составляет порядка десяти тысяч километров автомобильных дорог и уличной дорожной сети", — рассказывает Игорь Костюченко, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.

На ремонт федеральных трасс почти девять миллиардов рублей только за этот год дала система "Платон". До 2022-го эти деньги помогут построить больше трех тысяч километров дорог. Куда их направить в первую очередь, спрашивают самих водителей через сервисы ОНФ.

"Люди добавляют убитые дороги на карту. Они сразу же направляются в министерство транспорта. Всего на нашей карте порядка пятидесяти тысяч убитых дорог, из них девять тысяч отремонтировано", — рассказал Александр Васильев, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог".

Строительный сезон уже начали не только на федеральном уровне. В Твери провели конкурс и выбрали подрядчика в рекордные для региона сроки. Потому и техника на дороги впервые вышла в середине апреля.

"Самое главное — это качество и безопасность. Очень важно, что работы начались своевременно, погода позволяет сегодня. Это въездная часть наших основных дорог, она делается по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — убежден Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

Современная дорога — это работа целых промышленных отраслей. До того, как положить асфальт, битум, песок и щебень, нужно расчистить площадку, привезти материалы. А если строят эстакаду, то в цепочке еще бетонный и сталелитейный завод. Один километр трассы — и тысячи рабочих мест.

Не говоря уже о тех, кто будет этой трассой пользоваться. Без нового моста через реку Вуоксу — старый уже не выдерживал нагрузок — не сможет работать целлюлозно-бумажный комбинат.

А этот подъезд к Ульяновску — вообще единственная прямая дорога до полумиллионного города с юга.

"Мы видим, что творится в мире, поэтому мы должны сохранить своих рабочих, свой коллектив на прежнем уровне. Скоро все равно всё наладится, поэтому без дорог никуда!" – говорит Сергей Митюков, директор филиала ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

В планах на ремонт по стране еще 800 дорог к больницам и поликлиникам. Дорог, которые останутся и после пандемии.