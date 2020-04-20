Заморозить до мая: Главгосстройнадзор провел рейды по стройкам Москвы и Подмосковья

20.04.2020, 21:40, Новости дня

В Москве и области начались масштабные рейды по стройкам, где до 1 мая из-за коронавируса COVID-19 действует запрет на все работы. Под исключения попали только медицинские, транспортные и сельскохозяйственные объекты. Много ли нарушителей и как отразится заморозка строительства на сроках сдачи жилья?

Пока квадрокоптер кружит над работающей стройкой, инспектора Главгосстройнадзора считают рабочих, вычисляют, сколько на объекте нарушителей.

– Здравствуйте а, кто старший здесь? – представляется инспектор.

В центре Химок небольшая стройфирма возводит кафе. Бригадир разводит руками, якобы о карантине и постановлении властей слышит в первый раз.

"Вы слышали о том, что стройки по постановлению губернатора должны приостановить все?", — спрашивают инспекторы.

— Нет, не слышали. У нас интернета нет, — отговариваются строители.

Пока мобильный патруль выписывает предупреждение застройщикам, бригада прячется в подсобке.

"А до прихода патруля то работали!" – подчеркивает инспектор.

– Да, работали. Разгрузку выполняли, — отвечают строители.

"А что строите? – интересуется дальше инспектор. – Сами местные: Откуда вы?"

– Из Чувашии.

"Четыре человека вас здесь работает?"

– Да.

Инспектора не штрафуют — настоятельно просят свернуть стройку.

"На сегодняшний день я требую прекратить стройку, людей с объекта убрать, — требует инспектор. — А дальше — следите за новостями".

Рейды сейчас проходят в Москве и в Подмосковье. Контроль ведется за очень объемной сферой — только жилья на 26 миллионов квадратных метров. Но стройки заморожены пока до мая.

— Нарушения есть или нет?

"Нарушения выявляем, но их крайне мало. 99 процентов объектов остановились, но есть и такие, которые не слушаются, — поясняет начальник отдела надзора за строительством №7 Главгосстройнадзора Московской области Кирилл Дениченко. — Если есть факт строительства, то уже применяем меры административного воздействия".

Исключения все же есть. Разрешено строительство медицинских, сельскохозяйственных объектов, транспортной инфраструктуры и объектов в рамках нацпроектов. Например, в Одинцовском районе возводят вторую очередь клинического госпиталя. Все бригады в разноцветных манишках. В случае заражения это поможет оперативно отправить на карантин всех, кто контактировал с больным.

На всех объектах, где строительство сейчас разрешено, стараются соблюдать максимально меры безопасности: на входе обязательна дезинфекция рук, измерение температуры, получение защитных масок и перчаток. В здании, где сейчас ведутся монтажные работы, все строители обязаны соблюдать дистанцию — минимум 2 метра.

Пока же большинство башенных кранов застыли. Власти на время паузы призвали девелоперов не увольнять сотрудников.

"Приостановка большинства строек Московской области — вынужденная мера и крайне необходимая в первую очередь. Она, конечно же, была направленна на замедление темпов распространения коронавируса COVID-19. Абсолютное большинство застройщиков отнеслось к этому с пониманием, потому что это касается жизни и здоровья людей", — отмечает начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Резервы пока есть, но что будет, если сроки эмбарго продлят? За развитием ситуации напряжено следят не только строители, но и поставщики — металлурги, кредиторы банки и покупатели квартир-дольщики.

"Конечно, когда компания стоит, она несет определенные убытки. Для нас это не фатальная потеря денег. А с точки зрения покупателя, если карантин будет не больше трех месяцев, то мы уверены, что мы по всем объектам нагоним сроки ввода, — уверяет президент компании-застройщика Владимир Воронин. – И выполним их с должным качеством".

Крупные игроки индустрии уверяют, что сроки строительства и сдачи в эксплуатацию объектов не сдвинутся, даже если запрет после 1 мая продлят. Пока же всем, кто вовлечен в отрасль, остается потуже затянуть пояса и ждать, когда число зараженных коронавирусом начнет уменьшаться.