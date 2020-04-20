Мнение: Тощее благосостояние

20.04.2020, 21:30, Разное

Министр финансов Силуанов соообщил, что из фонда национального благосостояния к концу года будет израсходовано 6 трлн рублей, 7 останется.

Эффективность расходования средств ФНБ – величина неизвестная, так как 2 с лишним триллиона были недавно потрачены на приобретение Сбербанка. Смысл покупки объяснять никто не стал, хотя, конечно, он лежит на поверхности – государство намерено глубоко залезть в казну Сбербанка, вычистив досуха имеющиеся там сбережения граждан. О чем вполне прямо недавно сообщил Кудрин, который и призвал смелее пользоваться предоставленной возможностью. Конечно, граждан не обидят – им взамен выдадут какие-нибудь расписки. С обещанием вернуть когда-нибудь. Советские вклады, к примеру, тоже собираются возвращать. И даже возвращают потихонечку. Хотя и не всем. И немножко не в том размере.

С другой стороны, рассчитывать, что уголовная братва вот так просто пройдет мимо такого заманчивого места, как деньги населения, просто наивно. Так что в определенном смысле 2 триллиона ФНБ потрачены не зря. Населению они все равно не достанутся, зато помогут нашей шпане более качественно ограбить то, что еще имеется в наличии.

Часть ФНБ будет израсходована на покрытие дефицита бюджета – и так понятно, что введенный карантин бесплатным не будет. Кто-то за него должен будет заплатить. Кое-что, конечно, удастся собрать в виде штрафов с населения, которое выползло на улицу, но это слезы.

Силуанов заверил, что средств Фонда хватит на то, чтобы финансировать проблемные места бюджета аж до 24 года. Правда, раньше речь шла о том, что накопленных резервов хватит вообще на 6-7 лет, но мало ли о чем речь шла месяц назад. Ситуация изменилась, а с прогнозами в современной России не очень.

Дата 24 год вызывает некоторые вопросы – а что будет потом? Нефть уже очевидно дорожать не будет, хорошо, если она удержится на цене в 30 долларов, хотя и это пока выглядит безудержным оптимизмом. Других источников пополнения бюджета не видно – налоги собирать будет практически не с кого, таможня в условиях рухнувшего спроса тоже доход в прежнем объеме не даст, а госкорпорации не то что прибылью делиться не смогут, а им еще нужно будет отваливать увесистые ломти бюджета.

Проще говоря – за 24 годом у Силуанова будущего нет. Да и зачем?