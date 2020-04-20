Политика: «Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

20.04.2020, 21:30, Новости дня

В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике.

В понедельник недовольные введенным режимом самоизоляции вышли на несанкционированный митинг на площадь у Дома правительства в центре Владикавказа. В администрации Северной Осетии отметили, что люди собрались на неразрешенную акцию, вопреки запретам на подобные массовые собрания, который действует до 30 апреля (в числе прочих мер по самоизоляции), сообщил ТАСС.

Как отмечает «Коммерсант», собрание на площади, которое уже назвали митингом «неверующих в коронавирус» нельзя было назвать стихийным. По данным издания, инициатором акции выступил бывший оперный певец, ныне общественный деятель Вадим Чельдиев. С момента введения первых ограничительных мер в республике, Чельдиев в своем Telegram-канале призывал читателей не верить в «мировой заговор» и требовал «правды», обвиняя врачей, работающих в «грязных» зонах больниц, в сговоре с правительством и желании заработать.

Чельдиев заявлял о незаконности существования РФ как государства и утверждал, что он «гражданин СССР». При этом отметим, что трансляцию с места проведения несанкционированной акции вело интернет-издание «МБХ Медиа», основанное Михаилом Ходорковским.

За два дня до назначенного «народного схода» в отношении Чельдиева было возбуждено уголовное дело по фактам ложных сообщений об эпидемиологической обстановке. Он был объявлен в федеральный розыск, а вскоре задержан в Петербурге и этапирован в Северную Осетию.

«Я думаю, что это больше вопросы политические. Эта история организована теми, кто борется за власть в республике, – сообщил изданию «Подъем» глава республиканского Роспотребнадзора Алан Тибилов, наблюдавший за ходом несанкционированного митинга. – Это печально. Печально смотреть на то, как кто-то пользуется бедой, которая у нас сейчас, чтобы решить свои политические амбиции».

По мнению профессора НИУ-ВШЭ, члена экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олега Матвейчева, политические амбиции отдельных лиц наложились на общую нездоровую атмосферу в соцсетях. «Представьте себе: люди находятся на самоизоляции, делать им нечего, – отметил Матвейчев. – Посылают друг другу СМС, чаты вовсю работают, распространяются небылицы. Авторы таких чатов распространили слухи о том, что, мол, власти закрыли все магазины, которые принадлежат людям из нашего клана, а вот принадлежащие родственникам [главы Северной Осетии Вячеслава] Битарова магазины не закрыты. Он, дескать, наживается за наш счет».

Поток подобных слухов никто в Северной Осетии вовремя не опроверг, посетовал Матвейчев. «Постепенно возмущение нарастало.

Один из создателей фейков стал призывать выходить на площадь. Человека арестовали. А арест означает «наших бьют».

Значит, надо всем кланом выходить. И другие, союзные кланы примкнули. Пошла эскалация напряженности. То есть, многие люди восприняли арест распространителя фейков как нарушение сложившегося кланового баланса. Вот поэтому и моментально «вспыхнуло». Люди кавказские – горячие, поэтому дошло до того, до чего дошло», – сказал Матвейчев.

В течение всего дня врачи Северной Осетии выступали с обращениями к участникам схода, призывая их одуматься, и осознать опасность – не социальную или политическую, а медицинскую. Ведь число реально зараженных COVID-19 в республике на самом деле растет.

«Ежедневно к нам поступают больные, по 25-30 человек с диагнозом «двусторонняя пневмония». Мы взрослые люди, и понимаем, что речь идет о коронавирусной инфекции. Сегодня должно быть всем четко понятно, в республике есть эта болезнь», – объясняла «неверующим в коронавирус» руководитель волонтерского центра в Клинической больнице скорой помощи во Владикавказе Жанна Маргиева. В Северной Осетии, напомним, зафиксировали 177 случаев заражения коронавирусом, умерли двое. Всего в республике на самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 1 075 человек.

Но, как опасается глава республиканского отделения Роспотребнадзора Тибилов, митинг приведет к росту числа вирус-позитивных случаев. «Это опасно. Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Как врач я скажу: ситуация катастрофическая. Естественно, всех, кто здесь находится, надо изолировать. Но это невозможно будет сделать», – отметил врач.

По его словам, последствия митинга могут проявиться в республике уже достаточно быстро: « Я думаю, у нас после этого будет значительный подъем зараженных, мы это увидим через несколько дней. Я вот стою здесь, и мне стыдно, что это у нас тут происходит».

В течение всего дня не только медики, но и видные общественные деятели Северной Осетии призывали соотечественников проявить здравый смысл.

«Я выходил на площадь, общался с людьми. Когда мы говорили о вирусе, о пандемии, людям почему-то становилось смешно… Сегодня на площади ни один человек не готов нести ответственность. Все собрались, и не могут понять – что им нужно, не могут элементарно сформулировать свои мысли и пожелания. У нас маленькая республика, все друг друга знают – поэтому призываю, опомнитесь!», – заметил в видео-обращении в YouTube известный осетинский спортсмен Артур Таймазов. Он обратился к молодежи, подумать если не о себе, то о своих родителях и пожилых родственниках, которые находятся в зоне особого риска.

«Конечно, сегодня обстановка непростая. Некоторые семьи остались без денег, они нуждаются в продуктах, в социальной поддержке. Но как депутат парламента обращаюсь – поберегите себя, и ваши семьи. Столпотворение на площади – это угроза всей нашей нации», – призвал знаменитый советский вольный борец, ныне депутат республиканского парламента Дзамболат Тедеев.

Трудно оставаться дома, когда в традициях осетинского народа принято широкое гостеприимство, но, в нынешних условиях необходимо прислушаться к требованиям Минздрава России, – обратился к землякам-осетинам через Instagram главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов. «Пандемия захлестнула весь мир, это не шутки. И в РФ с каждым днем все больше заболевших, поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к здравому смыслу. Будьте самодисциплинированны, – призвал тренер. Давайте покажем всему российскому народу, что осетины – самый дисциплинированный народ».

Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев, широко известный в регионе, тоже призвал соотечественников соблюдать режим самоизоляции. Стоит отметить, что некоторые из демонстрантов требовали сделать Калоева новым главой республики.

«Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших. Что будет с нашими матерями, отцами, старшими братьями и сестрами?» – сообщил Калоев в видеообращении.

Власти делали все возможное, чтобы сбить накал страстей. Как сообщил ближе к вечеру ТАСС, инициативная группа участников митинга вошла в Дом правительства, где встретилась с представителями республиканского руководства. Чуть позже глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к участникам несанкционированной акции. Он заявил, что помощь будет оказана тем, кому она нужна. «Не я придумал этот вирус, – передавало слова главы республики ГТРК «Алания». – Есть рекомендации, которые нужно соблюдать, это средство от этой болезни». Разговор главы Северной Осетии с участниками акции транслировался в соцсетях.

Политолог Матвейчев, впрочем, высказал опасение, что республиканский руководитель мог упустить момент. По мнению эксперта, на фоне всевозможных эпидемий или каких-то иных серьезных испытаний в любом обществе обостряются прежние противоречия.

«Осетинское общество делит себя на несколько поднациональностей – иронцы, дигорцы, кударцы, есть и всевозможные кланы, между которыми сохраняются межклановые противоречия. Между правящими кланами возникает порой вражда, – отметил Матвейчев. – Любая обида, нанесенная тому или иному вождю клана, тут же становится обидой для всего клана. Включается принцип «наших бьют». Управление на таких сложных территориях с такими национальными конфликтами должно быть крайне тонким, отмечает политолог.

«Нужно постоянно следить, чтобы кого-то не обидеть, соблюдать всевозможные политесы. В данном случае, по понятным причинам, обстановка в сейчас не очень хорошая, люди напряжены. И вот в этой атмосфере в Сети распространились слухи о том, что глава республики сам нарушает режим самоизоляции, что свадьбу сына втайне провел в ресторане. Где-то как-то кого-то еще обидели», – сказал Матвейчев.

«Видимо, и чаты, и потоки слухов не отслеживались толком, и контакт с вождями кланов не поддерживался так часто, как нужно. Но у главы республики есть еще возможность все это исправить. Посмотрим, справится он или не справится», – подытожил эксперт.

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