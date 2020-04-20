Роспотребнадзор рекомендовал ограничить количество работников на предприятиях

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20.04.2020, 21:30, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить количество работников, одновременно находящихся в помещении, в зависимости от его размера.

«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении: до 50 кв.м – не более 5 человек; до 100 кв.м – не более 10 человек; до 200 кв.м – не более 25 человек; свыше 200 кв.м – не более 50 человек», передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в связи с распространением коронавируса, Роспотребнадзор рекомендует привозить на работу сотрудников, у которых нет личного транспорта.

«С целью минимизации контактов для лиц, у которых отсутствует личный транспорт, рекомендуется доставка на работу (и с работы) транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в определенных точках населенного пункта»,  следует из рекомендаций ведомства, передает РИА «Новости».

Транспортное средство необходимо периодически дезинфицировать, отмечает ведомство.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям проверять работников на симптомы ОРЗ раз в 4 часа с измерением температуры.

Ранее Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на пик заболеваемости коронавирусом. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова предупредила регионы о росте темпов заражения коронавирусом и необходимости немедленного реагирования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.



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