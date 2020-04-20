Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала подготовку семьи к празднованию Пасхи

20.04.2020, 21:30, Разное

Дочь отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк в разделе Stories аккаунта Instagram недавно разместила небольшое видео, снятое в загородном доме. В кадрах Анна Стрюкова показала подготовку семьи к празднованию Пасхи.

В последнее время старшая дочь Анастасии Заворотнюк активно общается с подписчиками в соцсети, обсуждая различные актуальные и интересные темы, кроме состояния здоровья продолжающей борьбу с тяжёлым недугом матери. В одном из недавних видео Анна Стрюкова продемонстрировала моменты подготовки семьи к празднованию Пасхи. На кадрах можно было увидеть традиционные для праздника куличи и пасхальные яйца, а особо внимательные фолловеры даже заметили мелькнувший сбоку стул для кормления младшей дочери Заворотнюк Милы, рождённой в браке с фигуристом Петром Чернышёвым.

Ранее в СМИ появилась информация об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк. Как сообщалось, актрису возили на консультации к нейрохирургам. Также известно о возобновлении лечения, в частности, проведении химиотерапии. Несколько месяцев назад все процедуры были отменены, так как состояние пациентки не позволяло применять терапию.